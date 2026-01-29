Sky-Info: Sturm holt Koller bereits im Winter

Paul-Friedrich Koller wird nach Sky-Informationen noch in diesem Winter zum SK Sturm Graz wechseln. Der 23-jährige Innenverteidiger kommt von Bundesliga-Konkurrent SCR Altach.

Der Steirer, der in seiner Jugend sowie von 2022 bis 2023 für den GAK spielte, steht derzeit noch bis Sommer in Altach unter Vertrag. Sturm und Spieler hatten sich bereits über einen ablösefreien Wechsel nach Saisonende geeinigt. Sturm forcierte jedoch einen früheren Transfer. Nach Sky-Infos haben Sturm und Altach nun eine Übereinkunft über einen sofortigen Wechsel gefunden.

Koller absolvierte 85 Pflichtspiele für den SCR Altach.

Artikelbild: GEPA