Sky-Info: Wende im Weimann-Poker! Rapid-Transfer vor Abschluss

Wende bei der Stürmersuche des SK Rapid: Laut Sky-Informationen stehen die Grün-Weißen nun doch kurz davor, einen Ex-ÖFB-Teamstürmer aus England verpflichten!

Laut Sky-Informationen soll Andreas Weimann nun doch zu Rapid wechseln, nachdem Derby County zunächst die erste Anfrage abgelehnt hatte. Nach der Verpflichtung von Stürmer Sammie Szmodics können die Zweitligisten nun aber doch noch einen Angreifer abgeben. Weimann soll vorerst einen Vertrag bis Sommer unterschreiben. Der Stürmer und Yusuf Demir könnten damit beide ihre Rapid-Rückkehr fixieren.

Durch die Verpflichtung würden die Hütteldorfer auf die Verletzung von Claudy Mbuyi sowie den Abgang von Noah Bischof reagieren. Für Weimann stellt der wahrscheinliche Wechsel dann eine besondere Rückkehr dar: Nach über 18(!) Jahren in England kehrt der Offensiv-Routinier wohl zu Rapid zurück. Weimann spielte von der U15-Auswahl bis zum U19-Team bei Rapid, ehe 2007 der Wechsel zu Aston Villa erfolgte.

Ex-Rapid-Jugendspieler Weimann mit über 100 PL-Spielen

Der nun 34-Jährige avancierte danach zum Langzeit-Legionär auf der Insel mit über 500 Matches im englischen Profifußball, darunter 113 Spiele in der Premier League samt 17 Toren. Auch ins ÖFB-Team wurde der EM-2024-Teilnehmer des öfteren einberufen und bestritt insgesamt 26 Länderspiel-Einsätze, zuletzt stand er im September im WM-Quali-Kader.

Weimann kam erst im vergangenen Sommer von den Blackburn Rovers zu Derby. Der Stürmer hatte noch Vertrag bis Sommer 2026, mit der Option, diesen um ein weiteres Jahr zu verlängern.

