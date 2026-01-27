Blau-Weiß: Entscheidung um Bachmann gefallen

Laut Sky-Infos wird Watfords Torhüter Daniel Bachmann nicht zu Blau-Weiß Linz wechseln.

Wie Sky Bereits berichtete, hatte der österreichische Bundesligist versucht, den 31-Jährigen bis zum Ende der Saison auszuleihen, erhielt jedoch eine Absage. Bachmann steht derzeit leihweise bei Deportivo La Coruña unter Vertrag, wobei das Leihgeschäft keine Ausstiegsklausel enthält. Watford hat die Entscheidung über einen möglichen Vereinswechsel Deportivo und dem Spieler selbst überlassen. Ein Transfer nach Linz ist damit vorerst vom Tisch.

(Siddall/Joseph/Niederseer) / Bild: Imago