Transfer-Coup perfekt! Schalke holt Dzeko

Ankunft noch am Mittwoch, Medizincheck am Donnerstag: Der Wechsel des bosnischen Torjägers Edin Dzeko zum deutschen Fußball-Zweitligisten Schalke 04 steht laut Sky-Infos unmittelbar bevor.

Demnach besteht ein konkreter Zeitplan sowie ein Durchbruch in den Verhandlungen mit Dzekos aktuellem Klub AC Florenz. Es herrsche Einigkeit, der Spieler hatte sich dem Vernehmen nach bereits zuvor für die Rückkehr nach Deutschland entschieden.

Nach Sky-Sport-Informationen haben sich S04 und die AC Florenz am Mittwoch auf einen Transfer geeinigt. Die Vertragsunterschrift wird nach dem Medizincheck erfolgen, der wiederum am morgigen Donnerstag absolviert werden soll.

Entscheidend für die ursprüngliche Zusage des ehemaligen Bundesliga-Stürmers waren Gespräche mit Trainer Miron Muslic, Nationalmannschaftskollegen Nikola Katic und ein intensiver Austausch mit dem Ex-Schalker Sead Kolasinac.

Florenz wollte Dzeko unbedingt von der Payroll haben. Jetzt ist die Einigung mit Schalke da. Der Vertrag des 39-Jährigen in Florenz läuft noch bis Sommer, beim Zweitliga-Tabellenführer könnte er der Offensive zu mehr Schwung verhelfen. Bislang hat S04 in der Winter-Transferperiode noch keine neuen Spieler verpflichtet, nach 18 Spieltagen hat das Team lediglich 22 Tore erzielt. Der 39-Jährige verdient beim Serie-A-Klub nach Sky-Sport-Informationen weit über zwei Millionen Euro im Jahr.

Dzeko mit Jokerrolle in Florenz unzufrieden

Dzeko, 2009 deutscher Meister mit dem VfL Wolfsburg, ein Jahr später Bundesliga-Torschützenkönig, ist in Florenz unzufrieden. Er kam bislang nur selten über eine Jokerrolle hinaus, auf Schalke könnte er deutlich mehr Spielzeit bekommen.

Der 146-malige Nationalspieler von Bosnien-Herzegowina (72 Tore) hat angeblich einen guten Draht zu Schalke-Trainer Miron Muslic, der als Kind vor dem Bürgerkrieg in Bosnien nach Österreich flüchtete, und zu Abwehrchef Nikola Katic, der seit 2024 sein Mitspieler im bosnischen Team ist.

(SID/Red./sport.sky.de).

