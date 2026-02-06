Offiziell: Sturm verstärkt sich mit ehemaligem Salzburg-Verteidiger

Was Sky bereits berichtete, ist nun offiziell: Innenverteidiger Albert Vallci verstärkt Meister Sturm Graz.

Der 30-jährige Verteidiger kehrt nach 3,5 Jahren beim FC St. Gallen nach Österreich zurück. Sein Vertrag mit dem Schweizer Erstligisten wurde nach Sky-Infos aufgelöst.

Vallci, der sich bereits in Graz befindet, ist in der Defensive variabel einsetzbar. In der ADMIRAL Bundesliga absolvierte er bisher insgesamt 61 Pflichtspiele für Red Bull Salzburg und Wacker Innsbruck.

In seiner Zeit mit bei den „Bullen“ gewann er dreimal in Folge (2019-2021) das Double. Durch einen Achillessehnenriss konnte er von März 2021 bis Mai 2022 kein Spiel absolvieren. Nach seinem Comeback folgte im Sommer 2022 der Wechsel nach St. Gallen.

Sturm-Sportchef Parensen von Vallci überzeugt

Sturm-Sportchef Michael Parensen sagt zum Transfer: „Mit Albert Vallci konnten wir den gesuchten Innenverteidiger mit Erfahrung für unsere Defensive gewinnen. Albert hat in Salzburg und in der Schweiz auf sehr hohem Niveau gespielt, verfügt über Routine, um in unserer jungen Mannschaft voran zu gehen und bringt Zweikampfstärke sowie Qualität im Kopfballspiel mit. Wir sind überzeugt, dass uns Albert sofort weiterhelfen kann und freuen uns, ihn in Graz begrüßen zu dürfen.“

Sturm-Neuzugang Vallci selbst sagt zu seinem Wechsel: „Als Steirer ist es für mich natürlich eine großartige Sache, für den größten Verein des Bundeslandes, den amtierenden österreichischen Meister, auflaufen zu dürfen. Ich habe die Bundesliga natürlich auch in den vergangenen Jahren ganz genau verfolgt und freue mich, nun wieder ins Geschehen eingreifen zu können. Ich kann es kaum erwarten, sofort loszulegen, meine Qualitäten einzubringen und die Frühjahrssaison mit dem SK Sturm in Angriff zu nehmen!“

