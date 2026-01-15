GAK bestätigt Fofana-Wechsel

Nach dem Erhalt der positiven Ergebnisse des Medizinchecks ist es seit heute offiziell: Sadik Fofana wechselt, wie Sky bereits berichtet hat, in die Serie A zu US Lecce. Das gibt der GAK am Donnerstagvormittag bekannt.

Somit ist Fofana der erste Spieler seit der Neugründung des GAK, dem der direkte Transfer in eine der Top-5-Ligen Europas gelingt. Fofana wechselte im Jänner 2025 von Bayer Leverkusen nach Graz. Im GAK-Trikot absolvierte der 22-jährige defensive Mittelfeldspieler insgesamt 30 Pflichtspiele.

„Wir wünschen Sadik Fofana für seinen weiteren Weg nur das Beste. Es freut uns sehr, dass wir als Verein erstmals seit der Neugründung einen Abgang in eine der Topligen Europas vermelden können. Das unterstreicht die positive Entwicklung des GAK und zeigt, dass wir mittlerweile auch bei internationalen Topklubs am Radar sind“, wird Sportdirektor Tino Wawra zitiert.

(APA) / Artikelbild: GEPA