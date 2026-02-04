WSG-Duo verlängert: Semlic & Köck bleiben in Tirol

Die WSG Tirol verlängert die Verträge mit seinem Funktionärs-Duo: Sowohl Cheftrainer Philipp Semlic als auch Manager Stefan Köck bleiben den Tirolern erhalten.

Das aktuelle Erfolgsgespann verlängert damit ihre gemeinsame Zusammenarbeit beim aktuellen Tabellenzehnten unmittelbar vor dem Start ins Frühjahr. Die genaue Vertragsdauer des Duos ist bislang nicht bekannt.

Semlic, der seit Sommer 2024 die Tiroler coacht, verlängert seinen auslaufenden Kontrakt und reagiert damit auch auf regelmäßige Wechsel-Spekulationen. Köck ist sogar schon seit 2014 beim Verein und prägte die Wattener bereits vor dem Bundesliga-Aufstieg unter Langzeit-Coach und Sky-Experte Thomas Silberberger mit.

VIDEO: Köck über auslaufenden Semlic-Vertrag bei WSG im Dezember

(Red.) / Bild: GEPA