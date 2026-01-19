PL-Klub an ÖFB-Legionär Schmid interessiert

Nach Sky Sport Infos will Leeds United Werder Bremens Romano Schmid.

Es geht dabei um 15 Millionen Euro plus Boni wie auch Fabrizio Romano berichtet. Noch gibt es aber keine Einigungen. Der Vertrag des 25-jährigen Mittelfeldspielers ist noch bis 2027 gültig.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Der ÖFB-Spieler wechselte im Jänner 2019 von FC Red Bull Salzburg zum Klub an der Weser und wurde im Anschluss bis Sommer 2020 an den Wolfsberger AC verliehen. In der aktuellen Saison erzielte der 25-Jährige in 17 Spielen in der Deutschen Bundesliga zwei Tore und lieferte zwei Assists.

Beitragsbild: Imago