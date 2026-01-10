Wechsel auf Co-Trainerposition: Standfest kehrt zum GAK zurück

Beim GAK gibt es einen Personalwechsel auf der Position des Co-Trainers: Während Ralph Spirk, der seit 2018 in der Rolle tätig war, den Klub verlässt, kehrt Joachim Standfest zurück.

Laut einer Vereinsaussendung musste sich Spirk, der zuletzt als Individualtrainer tätig war, aufgrund von beruflichen Verpflichtungen außerhalb des Vereins, zurückziehen. Standfest übernimmt nun in einer Vollzeitrolle.

GAK-Sportdirektor Tino Wawra bedankt sich in der Klubmitteilung bei Spirk für die Zeit bei den Grazern: „Ralph hat seit seinem Start im Kampfmannschafts-Trainerteam 2018 enorm viel für den GAK geleistet – mit Kompetenz, Verlässlichkeit und echter Identifikation. Dafür möchte ich mich persönlich und im Namen des gesamten Vereins herzlich bedanken. Ralph war ein absoluter Teamplayer und hatte auch maßgeblichen Anteil an der Bundesliga-Rückkehr des GAK.“

Standfest mit erfolgreicher GAK-Vergangenheit

Standfest kann bereits auf eine erfolgreiche Vergangenheit im GAK-Trikot zurückblicken. Insgesamt 263 Pflichtspiele bestritt der einstige Defensivspieler für die Grazer, dabei gewann er einen Meistertitel und durfte dreimal über einen Erfolg im ÖFB-Cup jubeln. Als Trainer war Standfest bisher unter anderem in Amstetten und Altach tätig.

Wawra freut sich über die Verplfichtung: „Ich freue ich mich sehr, dass wir mit Joachim Standfest einen Trainer mit Bundesliga-Erfahrung für unseren Staff gewinnen konnten. Dass wir das Trainerteam um eine zusätzliche Vollzeit-Position erweitern, ist ein wichtiger Schritt in unserer kontinuierlichen Professionalisierung.“

„Nach 19 Jahren zu jenem Verein zurückkehren zu dürfen, bei dem ich fußballerisch aufgewachsen bin, ist etwas ganz Besonderes für mich. Aus eigener Erfahrung weiß ich um das große Potenzial des GAK und freue mich sehr, Teil dieses Projekts zu sein. Gemeinsam mit dem gesamten Team wollen wir die positive Entwicklung des Vereins weiter vorantreiben und kurzfristig den Klassenerhalt sichern“, sagt Standfest selbst zu seiner Rückkehr.

(Red./GAK) / Bild: GAK