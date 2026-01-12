Enthüllt! Neue Eberl-Anrufe wegen Palace-Kapitän Guehi

Der Poker um Crystal-Palace-Kapitän Marc Guehi geht in die nächste Runde. Auch der FC Bayern mischt weiter mit und möchte den Engländer von einem ablösefreien Wechsel im Sommer überzeugen.

Insbesondere Bayern-Sportvorstand Max Eberl gilt als großer Fan Guehis. Wie Sky Sport exklusiv erfuhr, fanden in den letzten Tagen neue Anrufe zwischen dem Bayern-Funktionär und der Guehi-Seite wegen des Innenverteidigers statt. Die Münchner wollen den 25-jährigen Engländer ablösefrei zum deutschen Rekordmeister lotsen – unabhängig von der sehr wahrscheinlichen Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano. Schon im Oktober traf sich Eberl mit dem Berater des englischen Innenverteidigers (Sky berichtete).

Guehi wird seinen 2026 auslaufenden Vertrag bei Crystal Palace nicht verlängern und den Verein von Teammanager Oliver Glasner spätestens im Sommer verlassen. Das ruft natürlich die nationale und internationale Konkurrenz auf den Plan. Für den Winter klopft bereits Manchester City an, um auf die Verletzungs-Misere in der Defensive zu reagieren. Bei den Skyblues fallen die drei Top-Verteidiger Ruben Dias (Oberschenkel), Josko Gvadiol (Schienbeinbruch) und John Stones (Oberschenkel) allesamt aus.

Tendenz Sommerwechsel! Aber zu wem?

Die Guehi-Tendenz lautet derzeit aber Verbleib im Winter. Für den Sommer machen sich neben dem FC Bayern unter anderem der FC Liverpool und der FC Arsenal Hoffnungen auf einen ablösefreien Transfer.

Guehi wechselte 2021 für rund 23 Millionen Euro vom FC Chelsea zu Crystal Palace. Seitdem kommt er für die Eagles auf 188 Pflichtspieleinsätze. Dabei erzielte er elf Treffer und bereitete acht weitere vor. Auch bei der englischen Nationalmannschaft spielt der Verteidiger unter Trainer Thomas Tuchel eine wichtige Rolle. Für die Three Lions kam er bislang 26 Mal zum Einsatz (ein Tor).

(Florian Plettenberg & Nico Ditter/skysport.de) / Bild: Imago