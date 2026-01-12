Die Unterschrift ist nah, der Vertragspoker auf der Zielgeraden: Dayot Upamecano wird seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister FC Bayern verlängern. Sky Sport weiß, dass nur noch Kleinigkeiten zu regeln sind.

Der 27-jährige Innenverteidiger steht unmittelbar vor einer Unterschrift beim FC Bayern – aller Voraussicht nach bis 2031. Upamecano wird einer der Topverdiener beim deutschen Rekordmeister und kassiert nach Vertragsabschluss bis zu 20 Millionen Euro inklusive Boni pro Jahr. Zum Vergleich: Die Spitzenverdiener Harry Kane und Jamal Musiala erhalten bei Bayern jährlich schätzungsweise 25 Millionen Euro brutto.

Hinzu kommt, dass Upemecano und seine Berater eine hohe Unterschriftsprämie einstreichen werden. „Dayot Upamecano ist das wert“, betonte Sky Sport-Experte Lothar Matthäus am Sonntag bei Sky90. „Upamecano kennt die Mannschaft, er hat die Anerkennung im Verein, er kennt auch Vincent Kompany. Ich glaube, dass trotz der Summen, die da bezahlt werden, es wegen der Leistung, die er für Bayern München gebracht hat, ein Deal ist, den ich auch als Fan des FC Bayern unterschreiben würde.“

Kleinigkeiten noch zu klären – Upamecano aber noch ohne fixe Zusage

Final zugesagt hat Upamecano allerdings noch nicht. Das bestätigte auch Bayern-Sportvorstand Max Eberl nach dem 8:1-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg bei DAZN: „Was um uns herum geschrieben wird, was man irgendwo vielleicht gehört haben könnte – das sind Konjunktive. Er hat noch nicht zugesagt, er hat alles am Tisch. Warten wir ab, Schritt für Schritt.“

Sky Sport weiß, dass noch Kleinigkeiten geregelt werden müssen. Upamecanos neuer Kontrakt wird eine Ausstiegsklausel erhalten, allerdings ist noch offen, wie diese gestaltet wird. Voraussichtlich wird eine Exit-Option für 2027 schriftlich fixiert, deren genaue Höhe noch nicht feststeht.

Upamecano trägt seit 2021 das Trikot des deutschen Rekordmeisters. Die Münchner verpflichteten den 35-maligen französischen Nationalspieler damals für 42,5 Millionen Euro von RB Leipzig. Seitdem kommt er für die Bayern auf 174 Pflichtspieleinsätze (sechs Tore und zehn Assists).

Sein aktuelles Arbeitspapier läuft im Sommer aus. Einen ablösefreien Abgang können die Bayern aber aller Voraussicht nach vermeiden – die Unterschrift seines neuen Vertrags steht unmittelbar bevor.

(Florian Plettenberg & Nico Ditter/skysport.de) / Bild: Imago