Wechsel nach Bosnien: Austria gibt Huskovic fix ab

Fixer Wechsel samt Abbruch der bisherigen Leihe: Austria-Stürmer Muharem Huskovic verlässt den FAK und wird künftig in Bosnien-Herzegowina auflaufen.

Der langjährige ÖFB-Nachwuchsstürmer wechselt zum sechsfachen Meister FK Zeljeznicar nach Sarajevo und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2028.

Damit endet auch die Leihe zu Blau-Weiß Linz vorzeitig. Für die Linzer, nach Hartberg zweite Leihstation des Austria-Stürmers, kam Huskovic in der aktuellen Saison nur auf 14 Einsätze ohne Tore. Für die „Veilchen“ stehen hingegen zwölf Treffer in 73 Spielen zu Buche – darunter das Führungstor beim 2:1-Derbysieg über den SK Rapid im Oktober 2022.

VIDEO: Huskovic trifft 2022 im Derby gegen Rapid

Auch Prokop bei Zeljeznicar aktiv

Bei Zeljeznicar trifft er nun auf Ex-Austria- und Hartberg-Spieler Dominik Prokop. Zudem stehen auch Ex-TSV-Verteidiger Marin Karamarko sowie der einstige Rapid-Profi Aleksa Pejic in Sarajevo unter Vertrag.

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.