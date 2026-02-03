Wechsel nach Bosnien: Austria gibt Huskovic fix ab
Fixer Wechsel samt Abbruch der bisherigen Leihe: Austria-Stürmer Muharem Huskovic verlässt den FAK und wird künftig in Bosnien-Herzegowina auflaufen.
Der langjährige ÖFB-Nachwuchsstürmer wechselt zum sechsfachen Meister FK Zeljeznicar nach Sarajevo und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2028.
Damit endet auch die Leihe zu Blau-Weiß Linz vorzeitig. Für die Linzer, nach Hartberg zweite Leihstation des Austria-Stürmers, kam Huskovic in der aktuellen Saison nur auf 14 Einsätze ohne Tore. Für die „Veilchen“ stehen hingegen zwölf Treffer in 73 Spielen zu Buche – darunter das Führungstor beim 2:1-Derbysieg über den SK Rapid im Oktober 2022.
VIDEO: Huskovic trifft 2022 im Derby gegen Rapid
Auch Prokop bei Zeljeznicar aktiv
Bei Zeljeznicar trifft er nun auf Ex-Austria- und Hartberg-Spieler Dominik Prokop. Zudem stehen auch Ex-TSV-Verteidiger Marin Karamarko sowie der einstige Rapid-Profi Aleksa Pejic in Sarajevo unter Vertrag.
(Red.)
Beitragsbild: GEPA.