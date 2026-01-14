Offiziell: Sturm verpflichtet Mittelfeldspieler Fosso

Meister Sturm Graz verstärkt sein Mittelfeld mit Ryan Fosso. Der 23-Jährige wechselt aus der niederländischen Eredivisie von Fortuna Sittard nach Graz und unterschreibt einen langfristigen Vertrag (Sky berichtete). Über die genaue Vertragsdauer machten die Grazer keine Angaben.

Fosso absolvierte in den vergangenen beiden Saisonen 53 Pflichtspiele für Fortuna Sittard in der höchsten niederländischen Spielklasse. Der schweizerisch-kamerunische Doppelstaatsbürger kam dabei vor allem im zentralen Mittelfeld zum Einsatz.

Fosso mit Eredivisie-Erfahrung nach Graz

Sturms Geschäftsführer Sport Michael Parensen sieht im Neuzugang eine gezielte Verstärkung: „Ryan Fosso bringt neben enormer Athletik auch Spielintelligenz, Dynamik und Mentalität mit – viele Eigenschaften, die wir für diese Position gesucht haben. Er ist ein Spieler, der mit seinen 23 Jahren großes Potenzial besitzt, aber auch bereits über einige Erfahrung verfügt und seine Qualitäten in der höchsten niederländischen Spielklasse unter Beweis stellen konnte.“

Auch Fosso selbst blickt seiner neuen Aufgabe positiv entgegen: „Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Vereins und auf die neue Herausforderung in Graz. Der SK Sturm ist ein großer Klub in Österreich, der auch international immer wieder für Aufsehen gesorgt hat. Ich werde alles geben, um dem Team bestmöglich zu helfen.“

(SK Sturm Graz) / Bild: Imago