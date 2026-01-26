Verträge laufen aus: So ist der Stand bei Schlager & Gulacsi

Die Zukunft von Peter Gulacsi und Xaver Schlager gestaltet sich weiter offen. Die Verträge der beiden Leipzig-Stammspieler laufen im Sommer aus. RB möchte bei diesen Personalien zeitnah Klarheit haben.

Beide Leipziger sind unter Trainer Ole Werner gesetzt. Doch wird das in der kommenden Spielzeit auch noch so sein? Nach Sky-Sport-Informationen führten die Roten Bullen zuletzt ordentliche, frische Gespräche mit beiden Spielerseiten. Das Ziel: Die Sachsen wollen die Deadline von Ende Januar oder Anfang Februar gerne einhalten und drängen auf eine Entscheidung bei beiden Akteuren.

Bleibt Schlager langfristig bei Leipzig? Das sagt Schäfer

Ex-Salzburg-Goalie Gulacsi ist ein echtes RB-Urgestein. Der Ungar schnürt seit 2015 die Schuhe für Bullen (357 Pflichtspiele). Schlager wechselte im Sommer 2022 von Salzburg aus via VfL Wolfsburg in den Osten.

Falls Schlager geht: Diese Kandidaten hat RB im Blick

Insbesondere von Schlagers Zukunftsentscheidung hängt viel ab. Sollte sich der ÖFB-Teamspieler für einen Verbleib entscheiden, bleibt er eine wichtige Säule im RB-Spiel. Verlässt er die Sachsen ablösefrei im Sommer, muss Leipzig personell nachlegen.

Wie Sky Sport bereits enthüllte, zählen zum aktuellen Kandidaten-Kreis: Rocco Reitz von Borussia Mönchengladbach, Arne Engels von Celtic Glasgow, Berlins Kenneth Eichhorn und Nathan De Cat vom RSC Anderlecht.

(sport.sky.de).

Beitragsbild: Imago.