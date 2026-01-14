Wie einst der Vater: Ibrahimovic-Sohn wechselt zu Ajax

Ajax Amsterdam hat wieder einen Ibrahimovic: Maximilian Ibrahimovic, Sohn der Stürmerlegende Zlatan Ibrahimovic, wechselt von der AC Mailand zum niederländischen Fußball-Rekordmeister.

Der 19 Jahre alte Stürmer aus der Jugendakademie der Mailänder kommt zunächst Leihweise bis zum Sommer, Ajax besitzt jedoch eine Kaufoption.

Auch Zlatan Ibrahimovic hatte als 19-Jähriger den Schritt zu Ajax gemacht, 2001 war er von Malmö FF nach Amsterdam gewechselt und reifte dort zum Star. Trotz der Parallelen will Sohn Maximilian seinen eigenen Weg gehen: „Ich bin ein eigener Mensch und Spieler und ich möchte meine eigene Geschichte schreiben“, wird der Schwede zitiert.

Ibrahimovic soll zunächst in der U23 auflaufen, ist aber auch für die Profimannschaft eingeplant. „Wir freuen uns sehr über die Ankunft von Maximilian. Er ist ein talentierter Angreifer mit einem guten Stellungsspiel im und um den Strafraum und einem ausgeprägten Torinstinkt“, sagte Ajax-Sportdirektor Marijn Beuker.

