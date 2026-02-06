Pink-Ersatz: WAC nimmt Frankfurt-Stürmer ins Visier

Kurz vor dem Frühjahrsauftakt in der ADMIRAL Bundesliga könnte der Wolfsberger AC am Transfermarkt noch zuschlagen. Wie die „Krone“ berichtet, arbeiten die Lavanttaler an einem Neuzugang aus der Deutschen Bundesliga.

Konkret steht Jessic Ngankam von Eintracht Frankfurt als Leihstürmer im Raum. Der 25-jährige Deutsch-Kameruner kam bei der Eintracht bislang nur sporadisch zum Einsatz, soll nun Spielpraxis sammeln.

Offiziell bestätigt wurde der Transfer seitens des WAC noch nicht. Cheftrainer Ismail Atalan hielt sich bedeckt, meinte jedoch: „Es wird ein richtig guter Mann sein.“

Bild: Imago