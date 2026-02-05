Rückkehr perfekt! Weimann unterschreibt beim SK Rapid

Die Stürmersuche beim SK Rapid ist nun offiziell beendet: Andreas Weimann kehrt per Leihe von Bristol City nach Wien-Hütteldorf zurück und unterschreibt bei den Grün-Weißen einen Vertrag bis Juni 2026. Bei Rapid wird er mit der Rückennummer 26 auflaufen.

Mit der Verpflichtung reagieren die Hütteldorfer auf die Verletzung von Claudy Mbuyi sowie den Abgang von Noah Bischof. Für Weimann stellt der Wechsel eine besondere Rückkehr dar. Nach über 18(!) Jahren in England kehrt der Offensiv-Routinier zu Rapid zurück. Weimann spielte von der U15-Auswahl bis zum U19-Team bei Rapid, ehe 2007 der Wechsel zu Aston Villa erfolgte.

Geschäftsführer Markus Katzer „Ich bin sehr happy, dass es nun doch noch eine Einigung mit den geschätzten Kollegen von Derby County gab und möchte Andi Weimann herzlich bei uns willkommen heißen. Seine Qualitäten sind allseits bekannt und ich freue mich, dass wir mit ihm für die nächsten Monate einen sehr routinierten und charakterlich herausragenden Führungsspieler in unseren Reihen wissen dürfen. Ich bin überzeugt, dass er sehr rasch eine echte Verstärkung für uns sein wird und hoffe, dass er es mit guten Leistungen im grün-weißen Dress auch noch in die rot-weiß-rote Auswahl für die anstehende Weltmeisterschaft schaffen wird.“

Andreas Weimann: „Da ich nicht dachte, dass ich noch einmal auf Klubebene in Österreich spielen werde, freue ich mich umso mehr, dass dies nun bei meinem Jugendverein möglich ist. Ich möchte der Mannschaft so rasch wie möglich helfen und werde vom ersten Tag an mit hundertprozentigem Einsatz für die grün-weißen Farben bereit sein. Bei Rapid wurde der Grundstein für meine internationale Karriere gelegt, dafür war ich immer dankbar und hoffe, dass ich nun einiges zurückgeben kann.“

Ex-Rapid-Jugendspieler Weimann mit über 100 PL-Spielen

Der nun 34-Jährige avancierte danach zum Langzeit-Legionär auf der Insel mit über 500 Spielen im englischen Profifußball, darunter 113 Spiele in der Premier League samt 17 Toren.

Auch ins ÖFB-Team wurde der EM-2024-Teilnehmer des öfteren einberufen und bestritt insgesamt 26 Länderspiel-Einsätze, zuletzt stand er im September im WM-Quali-Kader.

Weimann kam erst im vergangenen Sommer von den Blackburn Rovers zu Derby. Der Stürmer hatte dort noch Vertrag bis Sommer 2026, mit der Option, diesen um ein weiteres Jahr zu verlängern.

