FC Bayern geht leer aus: Guehi vor PL-Wechsel

Der Poker um Marc Guehi von Crystal Palace steht vor dem Abschluss! Manchester City hat sich intern darauf verständigt, den 25 Jahre alten englischen Nationalspieler schon in diesem Winter zu verpflichten.

Damit will das Team von Pep Guardiola auf die personelle Abwehr-Not und die damit verbundenen Verletzungen von den drei Top-Verteidigern Ruben Dias (Oberschenkel), Josko Gvadiol (Schienbeinbruch) und John Stones (Oberschenkel) reagieren.

Das Premier-League-Schwergewicht ist sich nach Sky-Informationen mit Crystal Palace über einen Winter-Transfer einig. Die Skyblues überweisen für Guehi 26 Millionen Pfund (rund 30 Millionen Euro). Hinzu kommen drei Millionen Pfund Boni. Der Deal soll in den nächsten 48 Stunden finalisiert werden. Der Medizincheck ist für Anfang nächster Woche angesetzt.

Guehi grundsätzlich mit City einig

Palace-Coach Oliver Glasner bestätigte am Freitag, dass Guehi vor einem Abgang steht. „Nach meinem aktuellen Kenntnisstand befindet sich die Vereinbarung mit Marc in der Endphase. Ich kann noch keinen Verein bestätigen, da die Vereinbarung noch nicht abgeschlossen ist, aber sie befindet sich in der Endphase“, sagte Glasner. „Das Ergebnis ist, dass Marc morgen nicht für uns spielen wird.“

Eigentlich wollte Guehi, der sich Palace sehr verbunden fühlt, im Sommer ablösefrei wechseln. Bei einem verrückten Winter-Angebot ist aber auch ein vorzeitiger Abgang möglich gewesen. Dieses ist nun hereingeflattert. Sky hat zuvor berichtet, dass sich Guehi mit City grundsätzlich über einen langfristigen Vertrag einig ist. Das Gehalt liegt all-in bei 18 Millionen Euro brutto.

Auch der FC Bayern ist an Guehi dran gewesen. Arsenal und Liverpool zeigten sich ebenfalls interessiert. Vor allem Max Eberl ist ein großer Fan des Palace-Kapitäns. Unabhängig von der geplanten Upamecano-Verlängerung schielten die Münchner auf einen ablösefreien Deal. Nun gehen sie aber leer aus.

(sport.sky.de) / Artikelbild: Imago