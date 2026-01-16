Wolfsburg verleiht Skov Olsen nach Schottland

Der dänische Fußball-Nationalspieler Andreas Skov Olsen wechselt auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg zum schottischen Traditionsklub Rangers FC.

Das gaben beide Teams am Freitag bekannt. Laut schottischen Medienberichten sicherten sich die Rangers eine Kaufoption.

Der Stürmer war im Januar 2025 für elf Millionen Euro vom FC Brügge zum VfL gekommen, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. In 23 Pflichtspielen kam der 26-Jährige auf drei Treffer.

