Rapid verlängert langfristig mit sechs Nachwuchsspielern

Der SK Rapid plant vor: Gleich sechs junge SCR-Spieler erhalten einen neuen Vertrag in Wien-Hütteldorf.

Wie der SCR heute verkündete, werden sechs Spieler mit neuen Verträgen bis Sommer 2028 ausgestattet: Das Akademie-Quintett Predrag Lazić, Stefan Petrović, David Polke, Emir Smajlović und Adrian Stanković unterschreibt ihre ersten Verträge, während auch Rapids Zweitteam-Spieler Svetozár Ožvold verlängert.

Während die Youngster derzeit zumeist für die U18- und U16-Team des Vereins zum Einsatz kommen, ist Ozvold bereits Teil des Kaders der zweiten Mannschaft. Polke sammelte auch schon Einsatzminuten in der 2. Liga.

Schuldes: „Potenzial, ihren Weg bei Rapid zu machen“

„Es ist immer etwas Besonderes, wenn Burschen aus unserer Akademie ihren ersten Vertrag unterschreiben. (…) Wir sind überzeugt, dass die sechs das Potenzial haben, ihren Weg bei Rapid zu machen“, sagt Akademieleiter Willi Schuldes über die neuen Verträge der jungen SCR-Akteure.

