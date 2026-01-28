Verlässt Horvat den SK Sturm bereits im Winter?

Verlässt Tomi Horvat den SK Sturm bereits schon im Winter Richtung Insel?

Nachdem bereits der Sommertransfer fixiert wurde, würde Bristol City Tomi Horvat nach Sky-Infos gerne noch vor Schließung des Transferfensters im Winter verpflichten. Sky Sport Austria berichtete bereits Anfang des Monats, dass sich die Vereine auf einen Wechsel des slowenischen Nationalspielers im Sommer geeinigt hätten.

Bristol City würde den Mittelfeldspieler demnach gerne sofort verpflichten und hat bereits mit den Vorbereitungen begonnen.

Bild: GEPA