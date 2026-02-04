Wiener Austria bindet Mittelfeld-Talent

„Ich freue mich sehr, meinen Weg bei der Austria fortzusetzen. Die intensiven und wertschätzenden Gespräche in den vergangenen Tagen haben mir klar gezeigt, dass Austria Wien der richtige Klub für meine sportliche und persönliche Entwicklung ist“, zeigt sich Vasilije Marković glücklich und erleichtert über seine Vertragsunterzeichnung.

n den vergangenen Wochen sammelte der 17-Jährige mehrere neue Erfahrungen. Mit dem österreichischen Nationalteam nahm er an der U17-Weltmeisterschaft in Katar teil. Kurz darauf folgte der erste Einsatz im Erwachsenenfußball für die Young Violets in der 2. Liga. Im letzten Spiel des Jahres stand Marković erstmals in der Startelf und war Teil der Mannschaft beim 2:1-Erfolg gegen Austria Klagenfurt.

Austria-Sportvorstand Zorn: „Freut uns sehr, dass sich Vaso trotz konkreter Anfragen anderer Klubs für uns entschieden hat“

Bereits in den beiden vorherigen Spielzeiten konnte Marković sportliche Erfolge verzeichnen. Nach dem Meistertitel mit der U16 gewann er in der darauffolgenden Saison auch die U18-Meisterschaft. In der laufenden Spielzeit kam er zudem im Hinspiel der Qualifikation zur UEFA Youth League zum Einsatz. Das Rückspiel verpasste er aufgrund der zeitgleich stattfindenden Weltmeisterschaft in Katar. Im Jänner war das Eigengewächs schließlich Teil des Profi-Kaders im Trainingslager in Side.

Sport-Vorstand Tomas Zorn: „Es freut uns sehr, dass sich Vaso trotz konkreter Anfragen anderer Klubs für uns entschieden hat. Wir haben uns intensiv um einen Verbleib bemüht und ihm eine klare sportliche Perspektive am Weg in den Profifußball aufgezeigt. Unser Ziel ist es auch zukünftig, unsere Top-Talente aus der Akademie frühzeitig und langfristig an uns zu binden.“

(Red./APA)/Beitragsbild: GEPA