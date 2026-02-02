Leverkusen holt Sturms Oermann vorzeitig zurück

Der SK Sturm Graz gibt Verteidiger Tim Oermann vorzeitig an Bayer Leverkusen zurück. Der deutsche Bundesligist und der österreichische Meister einigen sich auf ein Ende der Leihe noch vor Ablauf der Winter-Transferperiode in Deutschland (20:oo Uhr).

Der 22-Jährige kam im vergangenen Sommer auf Leihbasis nach Graz. Für Sturm absolvierte er insgesamt 24 Pflichtspiele (1 Tor, 1 Assist).

Damit hat Sturm mit Emanuel Aiwu, Niklas Geyrhofer, Jeyland Mitchell und Neuzugang Paul Koller derzeit nur vier fitte, nominelle Innenverteidiger im Kader.

„Tim Oermann war in den vergangenen Monaten ein wichtiger Teil unserer Mannschaft – eine vorzeitige Beendigung der Leihe zur Winterpause war ursprünglich nicht vorgesehen. Letztlich erreichte das Angebot Leverkusens jedoch eine wirtschaftliche Dimension, die wir nicht unberücksichtigt lassen konnten. Wir möchten uns bei Tim für seinen Einsatz bedanken und wünschen ihm alles Gute für seine weitere Karriere“, wird Geschäftsführer Sport Michael Parensen vom Verein zitiert.

Artikelbild: GEPA