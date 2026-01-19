Auf der Suche nach einem neuen Stürmer hat Juventus ein Auge auf Crystal-Palace-Stürmer Jean-Philippe Mateta geworfen.

Ein erstes Angebot der „Alten Dame“ hat Crystal Palace aber abgelehnt. Die Turiner boten eine Leihe mit Kaufpflicht – ein Gesamtpaket in Höhe von 30 Millionen Euro.

Der Klub von Noch-Coach Oliver Glasner fordert allerdings mindestens 40 Millionen Euro. Die Gespräche über einen möglichen Transfer des ehemaligen Mainz-Stürmers laufen weiter.

Vertrag bei Palace noch bis 2027

Der 28-Jährige kommt in der laufenden Saison in 33 Pflichtspieleinsätzen für den Londoner Klub auf bislang zehn Tore und zwei Vorlagen. Matetas Vertrag bei den „Eagles“ läuft noch bis Sommer 2027.

(sport.sky.de/Red.)

