Offiziell: U17-Vizeweltmeister ab Sommer beim FC Liverpool

Ifeanyi Ndukwe wechselt ab Sommer 2026 zum FC Liverpool in die Premier League!

Der österreichische U17-Vizeweltmeister unterschreibt einen langfristigen Vertrag bei den „Reds“. Der 1,98m-Hüne, der bereits seit Anfang der Saison im Kader der Wiener Austria steht, stach den Scouts des FC Liverpool bei der erfolgreichen WM in Katar ins Auge. Seine physische Präsenz und Zweikampfstärke machten den Innenverteidiger schnell für internationale Scouts interessant.

Beim Turnier musste Österreich nur zwei Gegentore in den acht Spielen hinnehmen, wobei das nunmehrige Ex-FAK-Talent einen hohen Anteil an der defensiven Stärke hatte. Seine Leistungen brachten dem Abwehrspieler sogar besonderes Lob von Trainer-Ikone Arsene Wenger ein. Der Wechsel aus Österreich zum FC Liverpool stellt dennoch einen absoluten Ausnahmetransfer des heimischen Fußballs dar.

Auch die Austria bestätigte mittlerweile die Einigung. Nach Sky-Infos soll Ndukwe einen Langzeit-Vertrag über fünf Jahre bis 2031 erhalten. Liverpool hat sich die Kaufoption in Höhe von drei Millionen Euro plus mögliche Boni gesichert. Sollte diese nicht gezogen werden, erhält die Austria dennoch eine Summe in Höhe von einer Million Euro.

Ifeanyi Ndukwe: „Mit dem Transfer zu Liverpool geht für mich ein Traum in Erfüllung. Ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich bei meiner Familie, bei der Austria und meine Agentur More than Sport bedanken. Alle haben mich auf diesen Moment begleitet und vorbereitet. Nun möchte ich mich mit den besten der Welt messen.“

„Unser Moment“ – Die Dokumentation über Österreichs U17-WM-Helden

In der aktuellen Saison kommt Ndukwe auf sieben Einsätze in der ADMIRAL 2. Liga mit den Young Violets sowie einen in der UEFA Youth League. Bei der U17-Weltmeisterschaft erreichte der gebürtige Wiener mit der ÖFB-Auswahl das Endspiel. In diesem musste man sich Portugal knapp mit 0:1 geschlagen geben.

Stadler über Ndukwe: Ein Jahr Bundesliga „hätte ihm gut getan“

Der 17-Jährige spielte seit 2016 im Nachwuchs der Veilchen. Auf seinen ersten Einsatz für die Kampfmannschaft muss er allerdings derzeit noch warten. In fünf Bundesligaspielen sowie in vier Partien der Conference-League-Qualifikation stand Ndukwe zumindest im Kader. Beim heutigen Test gegen Dunajska Streda kam er indes zu einem rund 30-minütigen Einsatz.

Wagner: Ndukwe-Deal eine „große Anerkennung“

Austria-Sportdirektor Michael Wagner freute sich über die „große Anerkennung“, dass einer der weltweit besten Fußballclubs an einem violetten Eigengewächs Interesse zeigt. Die Vereinbarung mit Liverpool sei so ausgelegt, dass die Austria unabhängig davon, ob die Option gezogen wird, „gut aussteigt“.

„Grundsätzlich ist es unser Ziel, dass sich unsere Talente zunächst in der Kampfmannschaft etablieren und sich so für höhere Aufgaben empfehlen. In diesem Fall hat das Gesamtpaket – sowohl das Angebot des FC Liverpool an die Austria als auch die Perspektive für Ifeanyi Ndukwe – für alle Beteiligten optimal gepasst“, sagte Wagner in einer Mitteilung.

(Red./APA.) / Bild: GEPA