Offiziell! F1 verkündet Malaysia-Comeback

Das Malaysia-Comeback in der Formel 1 ist perfekt!

Damit stehen im Rennkalender 2026 nun insgesamt 23 Rennen.

Am 4. Oktober wird wieder auf dem Sepang International Circuit gefahren. Damit findet das Rennen auf der Strecke im Bundesstaat Selangor, die rund 45 Kilometer südlich der Hauptstadt Kuala Lumpur liegt, direkt nach dem Großen Preis von Aserbaidschan (26.9.) und direkt vor dem Großen Preis von Singapur (11.10.) statt. Kurios ist der Name des Rennens: So wird der Lauf in Sepang unter dem Titel „Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix“ stattfinden – also dem Namen des Rennens in Bahrain.

„Es ist zwar verdammt heiß dort, aber eine tolle Strecke. Die Reifen sind immer dort ein Thema, sicherlich auch die Batterie. Es ist eine schnelle Rennstrecke, auf der man gut überholen kann. Es waren auch immer viele Fans da. Ich bin gespannt, wie das jetzt so kurzfristig dann ist. Tolle Stadt und ein tolles Land“, sagte Sky Sport F1-Experte Ralf Schumacher.

Malaysia zuletzt 2017 im F1-Rennkalender

Mit der Malaysia-Rückkehr reagiert die Formel 1 auf den zuvor abgespeckten Rennkalender nach den kriegsbedingten Absagen für Bahrain und Saudi-Arabien. Damit kommen nun insgesamt drei Triple-Header am Stück zum Ende des Jahres auf die Piloten und Teams zu.

In Malaysia hatte die Formel 1 durchgehend von 1999 bis 2017 Halt gemacht, ehe der Grand Prix aus dem Rennkalender rausfiel. Auf dem 5,543km langen Kurs sind 56 Rennrunden zu absolvieren. Rekordsieger ist Sebastian Vettel mit vier Erfolgen.