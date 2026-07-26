Kopfverletzung! Rettungswagen muss bei Miami-Erfolg aufs Spielfeld

Bange Minuten in Miami: Eine Kopfverletzung des zeitweise regungslosen Germán Berterame hat den knappen 1:0-Erfolg von Lionel Messis Klub Inter Miami gegen CF Montreal in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) überschattet.

Nach einem Luftduell war der mexikanische Stürmer am Hinterkopf getroffen worden. Spieler beider Teams reagierten sofort, brachten ihn in die stabile Seitenlage, bevor wenig später ein Rettungswagen auf das Spielfeld rollte und den 27-Jährigen ins Krankenhaus brachte.

Miami-Coach gibt leichte Entwarnung

Miamis Headcoach Guillermo Hoyos gab später leichte Entwarnung, Berterame sei „in Ordnung und bei Bewusstsein“. Den Schock über die Szene in der 70. Minute hatte der Argentinier allerdings noch nicht ganz verdaut. „Wir wussten nicht, was wir tun sollten – es war eine sehr verzweifelte Situation.“

Montreals Efrain Morales war mit Berterame auf Höhe des Elfmeterpunkts in der Luft zusammengestoßen. Der Zweikampf hatte indes nicht nur für eine mehr als zehnminütige Unterbrechung gesorgt, sondern wurde vom Unparteiischen auch als elfmeterwürdig bewertet. In Abwesenheit des sich noch im Urlaub befindenden Messi zeigte sich Kumpel Luis Suarez dann eiskalt (81.). Beim Jubel hielt er das Trikot seines Sturmkollegen Berterame hoch.

Casemiro gibt Miami-Debüt

Eine prominente Personalie geriet durch den Vorfall in den Hintergrund: Der brasilianische Nationalspieler Casemiro hatte bei Miamis sechstem Sieg in Folge sein Debüt für den Meister gegeben. Mit Brasilien war der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler am 5. Juli gegen Norwegen im WM-Achtelfinale ausgeschieden.