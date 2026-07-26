Ndukwe mit Liverpool-Einstand

Ifeanyi Ndukwe hat beim ersten Testspiel des FC Liverpool direkt Einsatzminuten gesammelt.

Der österreichische U17-Vizeweltmeister wurde beim 4:2-Sieg der „Reds“ gegen den AFC Sunderland bereits in der 10. Minute für den verletzten Joe Gomez eingewechselt.

Der 18-Jährige nutzte damit früh die Gelegenheit, sich im Team von Liverpool zu zeigen. Die Treffer für die Engländer erzielten Kieran Morisson (13.), der ehemalige Salzburger Dominik Szoboszlai (56.), Federico Chiesa (72.) und Lewis Koumas (85.).

Ndukwe war erst in diesem Sommer von der Wiener Austria an die Anfield Road gewechselt. Die Ablöse soll laut Sky-Informationen bei drei Millionen Euro gelegen sein. Vorerst ist der Defensivspieler bei Liverpool für das Nachwuchsteam eingeplant.