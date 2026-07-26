Gazibegovic leihweise nach Polen

Jusuf Gazibegovic verlässt den 1. FC Köln erneut auf Leihbasis. Der 26-jährige Rechtsverteidiger spielt in der kommenden Saison für den polnischen Erstligisten Widzew Lodz.

Wie der deutsche Bundesligist mitteilte, war Gazibegovic nicht mehr Teil der sportlichen Planungen für die neue Saison. Der Verein habe den bosnischen Nationalspieler frühzeitig über diese Entscheidung informiert, um ihm die Möglichkeit zu geben, eine passende Lösung für seine Zukunft zu finden. Mit der Leihe nach Lodz soll Gazibegovic regelmäßig Spielpraxis sammeln.

Gazibegovic zuletzt an Sturm verliehen

Gazibegovic wechselte im Winter 2025 von Sturm Graz zum 1. FC Köln. Für den „Effzeh“ absolvierte er elf Spiele in der 2. deutschen Bundesliga und feierte den direkten Wiederaufstieg in die deutsche Bundesliga.

In der vergangenen Saison war Gazibegovic ab der Rückrunde an Sturm Graz verliehen, wo er elf Partien in der ADMIRAL Bundesliga sowie eine Partie im ÖFB-Cup bestritt.