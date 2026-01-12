Sky-Info: WSG Tirol löst Vertrag mit Offensivspieler auf

Nach Sky-Informationen wurde der Vertrag von Florian Rieder bei der WSG Tirol aufgelöst.

Damit endet die bereits zweite „Amtszeit“ des gebürtigen Innsbruckers bei den Tirolern. Der 29-Jährige spielte bereits von 2019 bis 2021 bei der WSG. Nach Stationen bei Austria Klagenfurt und dem Wolfsberger AC kehrte Rieder im August 2024 nach Wattens zurück.

In der aktuellen Saison kommt der Offensivspieler lediglich auf 22 Einsatzminuten bei zwei Kurzeinsätzen im ÖFB-Cup.

Wechsel in die 2. Liga

Seinen neuen Arbeitgeber dürfte Rieder bereits kennen. In Kürze soll sein Wechsel zum Zweitliga-Aufsteiger Austria Salzburg offiziell werden.

Der Traditionsklub aus Salzburg, bei dem Roland Kirchler als Sportdirektor fungiert, liegt aktuell auf dem achten Platz in der ADMIRAL 2. Liga.

(Red.) / Bild: GEPA