Der GAK und Verteidiger Petar Filipovic haben sich auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung mit 1. Februar geeinigt.

Der 35-Jährige spielt seit Sommer 2024 für die Grazer und war in der vergangenen Saison Stammkraft in der Defensive. Den Deutsch-Kroaten plagen seit mehreren Monaten aber Hüftprobleme, in der laufenden Saison absolvierte er noch keine einzige Spielminute.

Filipovic kam laut Angaben des GAK vom Dienstag deshalb mit dem Wunsch zur sportlichen Leitung, eine für beide Seiten zufriedenstellende Lösung zu finden.

(APA) / Bild: GEPA