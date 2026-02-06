Am Deadline Day: Sturm holt Angreifer von Aston Villa

Meister Sturm Graz fixiert einen weiteren Transfer am Deadline Day. Nach Albert Vallci wechselt auch ein Stürmer von Aston Villa nach Graz.

Der 20-jährige Rory Wilson soll Sturm per Leihe bis Saisonende verstärken, wie die Grazer am Freitagabend vermelden. Nach Saisonende soll Wilson wieder nach England zurückkehren.

Der schottische U-Nationalspieler hält in der laufenden Saison bei 12 Pflichtspielen für die zweite Mannschaft des Premier-League-Klubs. In diesen gelangen dem Stürmer sieben Treffer, davon fünf in der UEFA Youth League.

Parensen über Wilson: „Ein hochtalentierter Angreifer“

Sturm-Sportchef Michael Parensen sagt zum Neuzugang: „Rory Wilson ist ein hochtalentierter junger Angreifer, mit dem wir uns schon länger beschäftigt hatten. Seine Stärken liegen vor allem im Spiel zwischen den Linien, der Positionierung im Strafraum und im Abschluss, somit gibt er unserem Angriff eine weitere Facette. Wir freuen uns auf einen spannenden jungen Spieler, der in den kommenden Monaten beweisen soll, was in ihm steckt.“

Wilson selbst in einer Vereinsaussendung zu seinem Transfer: „Durch Max Johnston habe ich schon viel von Sturm gehört, ein großer Verein in Österreich mit tollen Fans, in dem junge Spieler eine Chance bekommen. Dementsprechend war für mich schnell klar, dass ich diese Chance unbedingt ergreifen möchte. Ich freue mich sehr, die Mannschaft kennenzulernen und gemeinsam hart dafür zu arbeiten, möglichst viele Spiele zu gewinnen.“

Bild: Sky Sports UK