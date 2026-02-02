Sky-Info: Stuttgart beobachtet U17-Vizeweltmeister

Auch wenn am Deadline Day beim VfB Stuttgart nichts mehr passieren wird, halten die Schwaben natürlich die Augen nach möglichen Zukunftsverstärkungen offen. Nach Sky-Informationen ist nun ein U17-Vizeweltmeister in den Fokus des deutschen Bundesligisten gerückt.

Nach Sky Sport-Informationen ist Luca Weinhandl ein Spieler, über den sich die Stuttgarter bereits bei seinem Verein Sturm Graz Informationen eingeholt haben. Der 17-jährige Mittelfeldspieler ist der jüngste Österreicher, der jemals in der UEFA Europa League eingesetzt wurde und gilt als Zukunftshoffnung im ÖFB-Team.

Ein Winterabgang von Weinhandl vom österreichischen Meister ist ausgeschlossen, ein Wechsel im Sommer kann jedoch zum Thema werden. Neben Stuttgart sind noch weitere Vereine aus der Deutschen Bundesliga und der Serie A am österreichischen U17-Nationalspieler interessiert.

(Red.) / Bild: Imago