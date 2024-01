Sky-Info: Deutscher Bundesligist weiter an Grüll dran

Der Transferpoker um Marco Grüll geht in die nächste Runde!

Nach Sky-Informationen hat sich der erste Klub aus dem Rennen um den Rapid-Angreifer verabschiedet. Der deutsche Bundesligist Mainz 05 hat sich dazu entschieden, kein Angebot für einen Winterwechsel abzugeben. Sky kann damit einen Bericht der „Bild“-Zeitung bestätigen.



Wie Sky-Transferexperte Florian Plettenberg berichtet ist ein anderer Bundesligist aber weiterhin an Marco Grüll dran. Union Berlin soll weiter Interesse am Flügelspieler haben. „Rapid bleibt weiterhin ein harter Verhandlungspartner, sie wollen ihn aktuell noch nicht freigeben. Deal ist kompliziert“, schreibt Plettenberg.

Grüll war 2021 ablösefrei aus Ried zu den Grün-Weißen gewechselt und steuerte bislang 37 Treffer sowie 26 Vorlagen in 116 Spielen bei. In der laufenden Saison sammelte er 18 Scorerpunkte in 23 Partien.

Bild: GEPA