Sky-Info: Dragovic-Rückkehr zur Wiener Austria perfekt

Das lange Warten hat ein Ende: Aleksandar Dragovic kehrt zur Wiener Austria zurück. Nach Sky-Informationen ist der Medizincheck bereits durch.

Die Tageszeitung Heute berichtete am Freitag zuerst über den bevorstehenden Transfer. Bei den Veilchen soll der 100-fache ÖFB-Teamspieler einen Dreijahresvertrag bis 2027 unterschreiben, danach winkt wohl eine Anstellung in einer anderen Funktion.

Dragovic kickte in seiner gesamten Jugend bei der Wiener Austria und schaffte 2008 den Sprung zu den Profis. Für die Kampfmannschaft stand der Innenverteidiger bis 2011 in 93 Pflichtspielen auf dem Feld. Nach seinem Engagement in Wien Favoriten spielte Dragovic unter anderem für den FC Basel, Dynamo Kiew, Bayer Leverkusen und Roter Stern Belgrad.

Bild: Imago