Sky Info: Draxler vor Wechsel in die Wüste

Eine unerwartet Wende im Wechsel-Poker um Julian Draxler: der 29 Jahre alte Weltmeister von 2014 wird nun doch zu Al-Ahli SC wechseln. Noch am Wochenende hatte er dem Verein aus Katar aus familiären Gründen abgesagt und sich für einen Verbleib bei Paris Saint-Germain entschieden.

Beide Vereine waren bereits informiert über Draxlers Entscheidung, nun hat der Mittelfeldspieler Al-Ahli am Donnerstag nach exklusiven Sky Informationen doch seine Zusage gegeben. Der ehemalige Schalke und Wolfsburg-Profi soll demnach einen Vertrag bis 2025 unterschreiben. Die Ablösesumme liegt wahrscheinlich bei über 20 Millionen Euro.

Draxler soll spätestens am Samstag in Doha eintreffen. Am Wochenende soll er seinen Medizincheck absolvieren. Das Transferfenster in Katar schließt am kommenden Montag.

(skysport.de) / Bild: Imago