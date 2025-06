Sky-Info: Einigung erzielt! Rapid verpflichtet M’Buyi

Der SK Rapid verpflichtet nach Sky-Informationen Claudy M’Buyi vom SKN St. Pölten!

Der Torschützenkönig der vergangenen ADMIRAL 2. Liga-Saison erhält demnach bei den Grün-Weißen einen Vertrag bis 2028. Die Ablöse beläuft sich auf etwa 430.000 Euro.

Der französisch-kongolesische Doppelstaatsbürger erzielte in der abgelaufenen Zweitliga-Saison in 24 Spielen 21 Tore und bereitete drei weitere vor. Dazu kommen noch zwei Treffer im ÖFB-Cup. Somit war der vielseitig einsetzbare Offensivspieler maßgeblich am starken vierten Platz der St. Pöltner beteiligt.

Bereits Anfang Juni hatte der 25-Jährige im exklusiven Sky-Interview mit Eric Niederseer angedeutet, dass er im Sommer den nächsten Karriereschritt wagen möchte.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

(Red.) / Foto: GEPA