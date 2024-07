Sky-Info: Eintracht Frankfurt holt Ex-Salzburg-Spieler

Nach Sky-Informationen haben sich Eintracht Frankfurt und Leeds United auf einen leihweisen Wechsel von Ex-Salzburg-Spieler Rasmus Kristensen verständigt.

Der 27 Jahre alte dänische Rechtsverteidiger kommt für ein Jahr zur SGE. Anschließend besitzt Frankfurt eine Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro.

Kristensen wird am Freitag seinen Medizincheck zu absolvieren. Darüber berichtete die BILD zuerst.

Der 21-fache dänische Teamspieler absolvierte 109 Pflichtspiele (14 Tore, 19 Assists) für Red Bull Salzburg, bevor er im Sommer 2022 zu Leeds wechselte. In der vergangenen Saison war Kristensen an die AS Roma verliehen.

(red./sport.sky.de) / Artikelbild: GEPA