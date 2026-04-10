Sky-Info: Erneut nicht im Kader! Salzburg-Youngster suspendiert

Clement Bischoff steht beim heutigen Aufeinandertreffen mit dem LASK bereits zum dritten Mal hintereinander nicht im Spieltagskader des FC Red Bull Salzburg.

Nach Sky-Informationen wurde der 20-jährige Däne suspendiert. Es soll zu einem disziplinären Vorfall gekommen sein. Bischoff trainiert bis auf Weiteres nicht mehr mit der Mannschaft.

Bischoff kommt in der aktuellen Saison auf 15 Pflichtspieleinsätze für die Salzburger (ein Tor, drei Assists) – sein letzter am 15. März gegen den SK Rapid.

Das sagt Beichler im Interview:

Bild: GEPA