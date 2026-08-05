Sky-Info: Ex-Austrianer Asllani wechselt innerhalb Deutschlands

Nach Informationen von Sky Sport wechselt Fisnik Asllani fest zu RB Leipzig.

Sky Sport erfuhr: Der Deal ist seit Tagen grundsätzlich vereinbart, lediglich der Medizincheck, der am Donnerstag stattfinden wird, muss noch absolviert werden. Auch die Leipziger Volkszeitung berichtet über den Deal.

Ablöse zwischen 27 und 30 Millionen

Asllani erhält einen RB-Vertrag bis 2031. Zuletzt hielt sich der Stürmer privat fit, da er für Hoffenheims Trainingslager aus Transfergründen nicht mehr berücksichtigt wurde. Leipzig zahlt für den Torjäger eine Ablöse zwischen 27 und 30 Millionen Euro an die Hoffenheimer.

Nach 45 Einsätzen und 21 Torbeteiligungen für die Profis der TSG stürmt der gebürtige Berliner zukünftig für die Roten Bullen. Asllani war absoluter Wunschspieler der Sachsen. Jetzt wird der Deal eingetütet.