Seit April 2025 ist Robert Klauß nicht mehr Trainer des SK Rapid. Medienberichten zufolge hätte der 40-Jährige bereits eine neue Herausforderung in Spanien annehmen können. Laut Sky-Infos wird daraus jedoch nichts.

Laut einem Bericht der spanischen AS soll der Deutsche zu den Trainerkandidaten bei CD Castellon gezählt haben. Sky-Informationen zufolge wird Klauß allerdings nicht Trainer des spanischen Zweitligisten. Der ehemalige Coach der Hütteldorfer hat sich nach Sky-Infos nach Gesprächen mit dem Verein gegen den Wechsel auf die iberische Halbinsel entschieden. Castellon – im Besitz des griechisch-kanadischen Profi-Glücksspielers Haralabos Voulgaris – liegt in der spanischen Segunda Division aktuell auf Tabellenplatz 16.

Klauß nach national durchwachsenen Leistungen beurlaubt

Klauß war von November 2023 bis April 2025 Cheftrainer des SK Rapid und erreichte mit den Grün-Weißen in der vergangenen Saison das Viertelfinale in der UEFA Conference League. Nach enttäuschenden Leistungen in der ADMIRAL Bundesliga und im ÖFB-Cup (Achtelfinal-Aus gegen Stripfing) wurde der 40-Jährige nach der Liga-Niederlage bei Blau-Weiß Linz von seinen Aufgaben entbunden.

Seitdem ist Klauß ohne neuen Verein. In 67 Pflichtspielen an der Seitenlinie der Hütteldorfer gelangen 31 Siege und 16 Remis bei 20 Niederlagen.

↪️ Sky-Info: Absage erteilt! Der ehem. @skrapid-Coach Robert #Klauß hat ein Angebot beim 🇪🇸 Segunda División-Team @CDCastellon nach guten Gesprächen abgelehnt. Nach der Beurlaubung im April ist #Klauß bereit für eine neue Herausforderung. @SkySportAustria #inundaut Bild: GEPA pic.twitter.com/nvIc4UdVij — Eric Niederseer (@Sky_EricN) September 22, 2025

