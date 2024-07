Sky-Info: Ex-Schalke-Talent wechselt zur WSG Tirol

Die WSG Tirol steht vor der Verpflichtung des ehemaligen Schalke-Talents Lennart Czyborra. Der 25-Jährige kommt leihweise für ein Jahr vom CFC Genua.

Der Vertrag des Linksverteidigers beim italienischen Erstligisten läuft nur bis Sommer 2025. Nach Ablauf der Leihe wäre Czyborra also ablösefrei zu haben. In Deutschland kickte der Defensivspieler im Nachwuchs von Hertha BSC, Arminia Bielefeld und Schalke. Im Jänner 2020 bezahlte Atalanta Bergamo laut transfermarkt.at 4,6 Millionen Euro Ablöse für den Verteidiger an seinen damaligen Klub Heracles Almelo.

In der vergangenen Saison war Czyborra an den niederländischen Erstligisten PEC Zwolle verliehen, kam dort aber nicht über die Reservistenrolle hinaus. Lediglich sechs Kurzeinsätze verbuchte der Devensivspieler in der Eredivisie.

(Red.) / Bild: Imago