Sky-Info: Ex-WSG-Profi Bacher vor Wechsel in Ligue 1

Der ehemalige WSG-Tirol-Profi Felix Bacher steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Olympique Lyon. Das berichtete zunächst die portugiesische Sportzeitung „Record“. Sky kann die Informationen bestätigen.

Ein erstes Angebot der Franzosen in Höhe von vier Millionen Euro wurde vom portugiesischen Erstligisten noch abgelehnt. Estoril fordert rund fünf Millionen Euro Ablöse für den 25-jährigen Innenverteidiger. Eine Einigung zwischen den beiden Klubs steht jedoch kurz bevor und wird sich zwischen vier und fünf Millionen Euro einpendeln.

Bacher steht bei Estoril noch bis 2028 unter Vertrag. Bei einem Transfer in der kolportierten Größenordnung würde der Österreicher zu einem der teuersten Abgänge der Vereinsgeschichte aufsteigen. Rekordverkauf des portugiesischen Klubs ist aktuell Innenverteidiger Kevin Boma, der in diesem Sommer für sieben Millionen Euro zu Red Bull Salzburg wechselte.

🔵🔴 Sky-Info || Nächster (Ex-)ÖFBL-Profi vor Transfer zu Olympique Lyon @OL. Angebot für Felix Bacher (IV/25) @estorilpraiasad bei € 4 Mio. Estoril fordert Ablöse von € 5 Mio. Vertrag bei Estoril bis 2028. Einigung in Kürze erwartet @SkySportAustria via @Record_Portugal pic.twitter.com/G3SXSIXNqP — Eric Niederseer (@Transferic_Sky) July 30, 2026

Bacher mit WSG-Vergangenheit

Bacher spielte von 2021 bis 2024 für die WSG Tirol und absolvierte in dieser Zeit 75 Pflichtspiele. Anschließend wechselte der Österreicher zu Estoril Praia. In der abgelaufenen Saison kam er für die Portugiesen auf 34 Einsätze und erzielte dabei zwei Tore.

In Lyon würde Bacher auf mehrere Spieler mit Bundesliga-Vergangenheit treffen. Mit Mads Bidstrup und Mohamed Ouedraogo verstärkte sich OL zuletzt bereits mit zwei Profis aus der ADMIRAL Bundesliga. Auch der ehemalige Salzburg-Profi Duje Caleta-Car steht seit 2023 bei Lyon unter Vertrag, war zwischenzeitlich allerdings verliehen.