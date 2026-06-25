Sky-Info: FC Bayern bekommt Wunschspieler – teurer als Olise

Jetzt ist alles klar! Der FC Bayern bekommt laut Sky-Infos seinen Wunschspieler Nathaniel Brown. Nach der bereits erzielten Einigung mit dem Spieler ist nun auch die vollständige Einigung zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt erreicht.

Der DFB-Senkrechtstarter wechselt demnach für eine Ablöse von 55 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt nach München. Er wird einen Fünfjahresvertrag bis 2031 erhalten. Brown wollte ausschließlich zum FC Bayern. Die Münchner haben den Deal nun finalisiert und sich im Werben um den Linksverteidiger gegen weitere interessierte Klubs durchgesetzt.

Der 23-Jährige ist damit der fünftteuerste Transfer in der Geschichte des FC Bayern – und sogar teurer als Michael Olise.

Steile Karriere von Brown

Brown stammt aus der Jugend des 1. FC Nürnberg und wechselte im Januar 2024 für 5,5 Millionen Euro vom Club zu Eintracht Frankfurt. Für die Hessen absolvierte er 75 Pflichtspiele (7 Tore, 13 Vorlagen). Zuvor spielte er bereits 43. Mal (1 Tor, 8 Vorlagen) für die Nürnberger Profis.

Derzeit weilt Brown mit der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in den USA. Bei den Siegen gegen Curacao (7:1) und gegen die Elfenbeinküste (2:1) stand der Linksverteidiger jeweils in der Startelf. Für das DFB-Team hat der gebürtige Oberpfälzer bislang sieben Spiele bestritten, gegen Curacao erzielte er sein erstes Tor im Nationalmannschaftstrikot.