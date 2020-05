Sky Info! FC Bayern plant keine Verpflichtung von Coutinho, aber …

Nach Sky Informationen plant der FC Bayern aktuell keine weitere Verpflichtung von Philippe Coutinho. Zuletzt kamen Gerüchte auf, dass die Leihe auch in die neue Spielzeit verlängert werden soll. Das ist momentan kein Thema.

Falls die jetzige Saison allerdings erst im Juli und August zu Ende gespielt wird, soll der aktuelle Leihvertrag – gültig bis Ende Juni – bis zum definitiven Saisonende ausgeweitet werden. Coutinhos Berater Kia Joorabchian bestätigte diese Absicht gegenüber Sky: “Ja, das ist eine Option. Darin sehe ich überhaupt kein Problem.” Der Brasilianer könnte also auch im August für die Bayern in der Champions League auflaufen, sollte die UEFA ihre Pläne tatsächlich in die Tat umsetzen.

Doch was passiert über die Saison hinaus? Klar ist: Die Kaufoption über 120 Millionen Euro wird man in München definitiv nicht ziehen. Doch bei Trainer Hansi Flick hat Coutinho durchaus einen guten Ruf. Fußballerisch überzeugt er im Training in manchen Momenten, ihm fehlt jedoch die Konstanz und in den Spielen bringt er seine Leistung selten auf den Platz. Auch das Gehalt von Coutinho wäre zukünftig nicht ansatzweise vorstellbar für den Rekordmeister.

Sane und Havertz – Bayern hat andere Transferziele

Ohnehin will der FC Bayern als Transferziel Nummer eins lieber Leroy Sane verpflichten. Und im zentralen Mittelfeld ist Kai Havertz auch für diesen Sommer nach wie vor nicht abgeschrieben. Eine mögliche Ablösesumme würde der FC Bayern also eher in Havertz investieren als in Coutinho.

Da ein Wechsel von Havertz aber noch völlig offen ist, ist die Besetzung der zentralen Position beim FC Bayern nicht final entschieden. Ebenso ist die Zukunft von Corentin Tolisso weiter offen. Zwar ist auch bei Coutinho noch nicht das allerletzte Wort gesprochen. Dass er in der kommenden Saison noch das Trikot des Rekordmeisters trägt, ist aber sehr unwahrscheinlich.

Barcelona will Coutinho verkaufen

Und wo zieht es den Brasilianer hin? Nach Sky Informationen will der FC Barcelona Coutinho im nächsten Jahr definitiv nicht im Kader haben. Die Katalanen möchten ihn aber auch nicht erneut verleihen, sondern final verkaufen. Zuletzt forderten die Spanier eine Ablöse von rund 100 Millionen Euro. Diese Summe in Corona-Zeiten zu erzielen, ist allerdings mehr als unwahrscheinlich.

Zuletzt gab es mit Newcastle, Chelsea und Manchester United einige lose Interessenten aus der Premier League.

