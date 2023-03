Sky Info: FC Bayern trennt sich von Trainer Nagelsmann

Julian Nagelsmann steht bei dem FC Bayern vor dem Aus. Nach Sky Informationen wird der Coach am morgigen Freitag (24.03.) entlassen.

Demnach wird es am Freitag einen Termin bei den Bayern-Bossen geben, bei dem Nagelsmann von der Entlassung in Kenntnis gesetzt wird. Nach Sky Informationen gibt es bereits einen Nachfolger des 35-Jährigen.

Thomas Tuchel wird neuer Cheftrainer der Münchner – der 49-Jährige wird zeitnah als Coach vorgestellt. Auch die Mannschaft wurde bereits über die Entlassung Nagelsmanns sowie die Verpflichtung von Tuchel in Kenntnis gesetzt. Nagelsmann war diese Woche schon nicht mehr beim Mannschaftstraining dabei.

Klassiker mit dem BVB steht bevor

Im Juli 2021 war er an die Säbener Straße zum FC Bayern gekommen. In der zurückliegenden Saison führte er die Münchner zur Meisterschaft in der Bundesliga. Aktuell ist Bayern noch in allen Wettbewerben vertreten. Im DFB-Pokal und in der Champions League steht Anfang April das Viertelfinale bevor, in der Liga steht der deutsche Rekordmeister aktuell auf dem zweiten Rang hinter Borussia Dortmund.

Zum direkten Duell mit dem BVB kommt es schon in wenigen Tagen am 01. April (ab 18.30 Uhr LIVE und exklusiv bei Sky -streame das Spiel live mit dem SkyX-Traumpass). Dort wird Nagelsmann nicht mehr an der Seitenlinie der Münchner stehen, nach weniger als zwei Jahren ist das Kapitel Bayern für den 35-jährigen Übungsleiter also vorbei.

(skysport.de)

