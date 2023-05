Sky-Info: Glasner-Aus bei Eintracht Frankfurt fixiert

via

via Sky Sport Austria

Laut Sky Informationen ist es nun fix: Eintracht Frankfurt und Trainer Oliver Glasner gehen mit Saisonende getrennte Wege. Dies sei Glasner bei einem Gespräch mit Sportvorstand Markus Krösche mitgeteilt worden.

Der 48-Jährige gewann mit der Eintracht in der vergangenen Saison sensationell die UEFA Europa League. Im DFB-Pokal-Finale gegen RB Leipzig (3. Juni – live auf Sky) hat Glasner auch noch in dieser Saison noch die Chance auf einen Titel. In der Bundesliga warten die Frankfurter jedoch seit zehn Spielen auf einen vollen Erfolg.

Glasner steht bei der Eintracht noch bis Sommer 2024 unter Vertrag, ein Angebot zur vorzeitigen Verlängerung lehnte er ab.

Artikelbild: Imago