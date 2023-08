Sky-Info: Gosens-Wechsel zu Union vor Abschluss

Der Wechsel vom deutschen Nationalspieler Robin Gosens von Inter Mailand zum 1. FC Union Berlin steht unmittelbar bevor.

Am Dienstag wird der Nationalspieler den Medizincheck absolvieren und im Anschluss einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Union hat vergangene Woche nach Sky Informationen ein offizielles Angebot über 15 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen abgegeben, ist sich mit Inter über einen Wechsel einig. Damit würde Gosens zum teuersten Neuzugang in der Vereinsgeschichte der Köpenicker avancieren.

Gosens noch ohne Bundesliga-Erfahrung

Gosens hat in seiner ungewöhnlichen Karriere bislang noch nie in der deutschen Bundesliga gespielt. 2017 war der Rheinländer von Heracles Almelo in den Niederlanden zu Atalanta Bergamo gewechselt. In der Serie A folgte ein Leistungsschub, der ihn in die Nationalmannschaft und auch zu Inter führte. Dort war er allerdings zuletzt nur Ergänzungsspieler – auch im gegen Manchester City (0:1) Ende Mai verlorenen Finale der Champions League.

(Red.)

Bild: Imago