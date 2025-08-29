Sky-Info: Grillitsch-Wechsel nach Portugal fix

Nach Informationen von Sky Sport ist der Wechsel von Florian Grillitsch zu Sporting Braga in trockenen Tüchern.

Der österreichische Nationalspieler hat sich mit dem Club aus Portugal auf einen Vertrag bis 2027 geeinigt und den Medizincheck am heutigen Freitag bereits erfolgreich absolviert. Aufgrund seiner technischen und taktischen Qualitäten wollte Braga den 30-Jährigen unbedingt. Bei der TSG Hoffenheim hatte er keine sportliche Perspektive mehr.

Besonders im Hinblick auf die WM 2026, für die Grillitsch ein wichtiger Baustein in den Planungen von Teamchef Ralf Rangnick ist, war es ausschlaggebend, viel Spielzeit auf hohem Niveau zu bekommen. Mit Braga spielt der Mittelfeldspieler nun in der Europa League. Auch Angebote aus der deutschen Bundesliga hat Grillitsch für diesen Schritt abgelehnt.

Er war zuletzt bereits für ein halbes Jahr an den spanischen Absteiger Real Valladolid verliehen. Der ÖFB-Teamspieler wurde am Donnerstag beim für Braga erfolgreichen Europa-League-Playoff gegen Lincoln FC bereits auf der Tribüne gesichtet.

(sport.sky.de/APA/Red.)

Beitragsbild: Imago.