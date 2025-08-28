Sporting Braga an ÖFB-Teamspieler interessiert

Nach exklusiven Informationen von Sky Sport laufen aktuell Verhandlungen zwischen Sporting Braga und dem Management von Florian Grillitsch von der TSG Hoffenheim. Es geht um einen Kauf.

Eine Einigung soll es bis dato noch nicht geben, aber der portugiesische Erstligist bemüht sich schon lange extrem um ihn. Braga schätzt seine technischen und strategischen Fähigkeiten. Florian Grillitsch steht in engem Austausch mit Teamchef Ralf Rangnick und gilt als fixer Bestandteil der Planungen für die WM 2026. Auch für den aktuellen Kader wurde der Mittelfeldspieler erneut nominiert.

Im letzten halben Jahr lief der 30-jährige in Spanien für Real Valladolid auf. In der La Liga kam er auf 13 Pflichtspieleinsätze.

(skysport.de) Foto: Imago